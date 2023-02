Compagnoni: “Milan, con una vittoria nel derby puoi riattaccare la spina”

Il Milan non sta vivendo un gran momento, anzi sta vivendo proprio un pessimo periodo di forma. Gli ultimi risultati sono stati pessimi, ma la squadra di Stefano Pioli domenica sera, in occasione del derby contro l'Inter, potrà avere l'occasione di dare una svolta in positiva a questa stagione che, d'improvviso, sta diventando fallimentare. Intervenuto su 'Sky Sport', Maurizio Compagnoni ha parlato del Milan in vista del match contro i nerazzurri: "In questo momento solo i risultati possono aiutare il Milan. Una vittoria nel derby potrebbe permettere al Milan di riattaccare la spina. Il Milan ha bisogno di fare risultato anche giocando male. Fare risultato può voler dire anche non perdere il derby. Tra poco arriva anche la Champions, l'attuale Milan fa fatica con chiunque". Mercato Milan, per Zaniolo e Ziyech non è finita: le ultime news >>>