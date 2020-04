Calciomercato Milan – Se parte Ibrahimovic l’idea è Scamacca

CALCIOMERCATO MILAN – Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, in casa Milan se non dovesse rimanere Zlatan Ibrahimovic l’idea è puntare sul giovane Gianluca Scamacca. L’attaccante classe 1999 del Sassuolo, in questa stagione in prestito all’Ascoli, è ormai da tempo finito nel mirino del club rossonero.

Il club di via Aldo Rossi lo aveva già cercato a gennaio, vedendosi respinta un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Sul centravanti romano c’è parecchia concorrenza, Napoli e Benfica in primis. Il club portoghese per altro ha offerto 10 milioni a gennaio, ma il club neroverde ha respinto al mittente. Dunque, il Milan dovrà offrire qualcosa in più se vuole cercare di portarsi a casa l’attaccante della Nazionale U21. Ma secondo il CorSport, il Milan sarebbe forte della preferenza del calciatore che avrebbe già acconsentito a firmare coi rossoneri.

Scamacca è un talento classe 1999, perfettamente in linea coi profili che la proprietà rossonera ha intenzione di costruire la rosa del futuro. A 16 anni ha lasciato l’Italia per l’Olanda. Prima le giovanili del PSV Eindhoven, poi il passaggio allo Zwolle e infine il ritorno in Italia. Nel 2017 è stato acquistato dal Sassuolo che in quest’ultima stagione lo ha girato in prestito all’Ascoli dove si è imposto segnando 11 reti in 25 partite tra campionato e Coppa Italia.

La gavetta l’ha fatta insomma nonostante l’età (appena 21 anni). Il suo arrivo per altro potrebbe anche non dipendere esclusivamente dalla partenza di Ibra, visto che nella rosa rossonera non c’è al momento una vera alternativa allo svedese a livello tattico. Dunque, il Milan lo tiene d’occhio e potrebbe tentare l’affondo nelle prossime settimane. E si fa avanti anche l’ipotesi di un clamoroso scambio che coinvolge Paquetà: CONTINUA A LEGGERE>>>

