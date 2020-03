Calciomercato Milan – Scamacca dà la priorità ai rossoneri: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – L’emergenza coronavirus rende impossibile la programmazione per il futuro sia dal punto di vista del ritorno in campo, sia da quello del mercato, che potrebbe essere rivoluzionato in tempi brevi. A rendere ancora più difficili le cose per il Milan c’è il dubbio totale sia sulla guida tecnica, sia sui calciatori da confermare, ma anche sui dirigenti che prenderanno in mano la situazione. Dopo il licenziamento di Zvonimir Boban, non è detto che Paolo Maldini e Frederic Massara non seguano l’ex collega croato, mentre il futuro di Stefano Pioli è appeso ad un filo, con Ralf Rangnick pronto ad impossessarsi del suo posto.

Ma, secondo quando riferisce ‘TuttoMerccatoWeb, ‘c’è un calciatore che, nonostante tutto questo, sembra voler dare priorità al Milan in estate: si tratta di Gianluca Scamacca. L’attaccante, adesso in forza all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, rappresenterebbe in pieno i canoni del nuovo corso che Gazidis ha in mente per i rossoneri. Un attaccante giovane, di prospettiva, provvisto di forza fisica che sarebbe l’esatta personificazione della filosofia del sudafricano. Perché se è vero che quasi tutti i ruoli in dirigenza (e non solo) sono in discussione, quello di Gazidis rimane saldo come mai prima d’ora.

Perché sarebbe questa la scelta di Scamacca? Il motivo è semplice: l’interesse del Milan è concreto da tempo, precisamente da gennaio, quando il Diavolo ha cercato (invano) di prendere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Il Benfica, invece, aveva offerto 10 milioni di euro per portarlo in Portogallo, ma il Sassuolo non ha ceduto. Sintomo che fa capire come i neroverdi lo valutino molto di più. Per questo motivo il Milan, se davvero vuole il giocatore, deve fare uno sforzo economico non di poco conto. Qualora i club dovessero trovare l’accordo dunque, il giocatore non avrebbe nessun problema a vestirsi di rossonero, perché il Milan al momento è la sua priorità. Intanto ecco le parole di un ex bomber rossonero mai dimenticato sul coronavirus, continua a leggere >>>

