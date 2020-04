Calciomercato Milan – Ipotesi di scambio Florentino-Paquetà

CALCIOMERCATO MILAN – Hanno ruoli diversi, ma in estate – o quando riaprirà la prossima sessione di mercato – potrebbero essere scambiati. Luis Florentino e Lucas Paquetà, entrambi centrocampisti ma con caratteristiche tattiche profondamente diverse. Tutte e due i calciatori non stavano passando un periodo calcisticamente parlando positivo prima dello stop dei campionati.

Il talento portoghese del Benfica è entrato in rotta di collisione col club lusitano e dal 9 novembre non ha più messo piede in campo. Un’eternità per un calciatore che in patria è considerato un astro nascente, soprannominato il Pogba portoghese, e che il Benfica ha letteralmente blindato con una clausola rescissoria da 100 milioni. Il valore ad oggi, tuttavia, è profondamente più basso perché stiamo parlando di un ragazzo che ha totalizzato appena 18 presenze in due stagioni con la prima squadra nonostante il suo talento cristallino.

Un discorso simile per certi versi a Paquetà che non è riuscito ad incidere come avrebbe voluto coi rossoneri in questa stagione. Voluto fortemente da Leonardo a gennaio 2019, il brasiliano si è spento in questo campionato, venendo lasciato molto spesso a scaldare la panchina sia da Giampaolo che da Pioli. Rui Costa, oggi dirigente del Benfica, ha in passato manifestato apertamente il suo gradimento per Paquetà, rivelando come avrebbe potuto portarlo a Lisbona quando vestiva la maglia del Flamengo.

Il prezzo, però, non era alla portata del club. Il Milan ha, infatti, speso 35 milioni per strapparlo alla concorrenza e oggi certamente non rivedrebbe la stessa cifra in caso di cessione. Ecco perché potrebbe nascere questa ipotesi di scambio nel prossimo futuro. In alternativa o no, il club rossonero segue anche Koopmeiners! CONTINUA A LEGGERE>>>

