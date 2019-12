Calciomercato Milan – Rossoneri non interessati a El Neny

CALCIOMERCATO MILAN – Come scritto su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, il Milan non sarebbe interessato a Mohamed El Neny, centrocampista egiziano dell’Arsenal. Il mediano, attualmente in prestito al Besiktas, sarebbe stato proposto a Paolo Maldini nelle scorse settimane, ma il Milan cercherebbe un centrocampista con altre caratteristiche. Hanno fatto scalpore le parole oggi del padre di El Neny, in cui dichiarava che la trattativa coi rossoneri era già ben avviata: continua a leggere>>>

