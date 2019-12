Papà Elneny: “Trattative con il Milan in fase avanzata: prossime ore decisive”

CALCIOMERCATO MILAN – Si era riaccesa, nelle ultime ore, la pista Mohamed Elneny per il Milan. Il centrocampista egiziano, classe 1992, di proprietà dell’Arsenal ma in prestito, nella prima parte di questa stagione, ai turchi del Besiktas, era stato, infatti, riaccostato ai colori rossoneri dopo i contatti avvenuti lo scorso mese di ottobre.

Il padre del mediano africano, Nasser Elneny, è stato intervistato da ‘Sada Al Balad TV‘ e ha rivelato come i negoziati tra il Milan e il figlio siano, in realtà, più avanti di quanto ipotizzato dai media: “Le trattative tra Mohamed e il Milan sono in fase avanzata, ma il contratto non è stato ancora firmato. Hanno rinnovato l’interesse in mio figlio e le prossime ore potrebbero essere decisive per firmare con il Milan. Ha fatto bene con il Besiktas ma vuole trasferirsi in un campionato più forte, al Milan”.

Numericamente, dunque, Elneny arriverebbe al Milan per prendere il posto di Lucas Paquetá, in odore di cessione al PSG: per le ultime sul brasiliano, continua a leggere >>>

