Calciomercato Milan – Potrebbe riaprirsi la pista Elneny: i dettagli

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal sito web di ‘Sport Mediaset‘, Mohamed Elneny, classe 1992, centrocampista egiziano di proprietà dell’Arsenal ma, in questa stagione, in prestito nel Besiktas, vorrebbe cambiare aria a gennaio nonostante sia diventato, con il tempo, un titolare della compagine turca (17 gare tra campionato, Europa League e coppe nazionali).

Elneny preferirebbe giocare in Italia: i suoi agenti, giova ricordare, nello scorso ottobre passarono da ‘Casa Milan‘ per offrire il loro assistito al Milan. I dirigenti del club di Via Aldo Rossi, all’epoca, non chiusero totalmente le porte e, dunque, non è escluso che, ora, nella sessione invernale di calciomercato, per Elneny possa spalancarsi la strada del Milan. Anche perché, a quanto pare, Lucas Paquetá potrebbe essere ceduto: per le ultime, continua a leggere >>>

