Calciomercato Milan – Rodriguez piace al PSV: interesse concreto

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta, Milan e PSV Eindhoven hanno intavolato una trattativa per portare Ricardo Rodríguez in Olanda. La destinazione è gradita al terzino svizzero e l’interesse del club olandese è concreto e importante. Il ragazzo necessita di cambiare aria per ritrovare spazio e non perdere la possibilità di giocare l’Europeo con la Svizzera quest’estate. Chiuso da Theo Hernandez al Milan, l’ex Wolfsburg cercherà forzatamente una soluzione e la pista che porta al PSV potrebbe essere quella definitiva. Difficile, dunque, l’ipotesi Napoli di Gattuso che nelle scorse giornate sembrava molto interessato>>>

