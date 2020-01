Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez, offerta da parte del Napoli

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, Ricardo Rodriguez dovrebbe essere uno dei sacrificati nel mercato di gennaio del Milan, anche perchè il terzino non vuole rischiare di perdere in posto con la Svizzera all’Europeo.

Nelle ultime ore sarebbe arrivata a casa Milan un’offerta da parte del Napoli, che ha chiesto il calciatore in prestito con diritto di riscatto, ma a Maldini e Boban non interessa una soluzione di questo tipo. Il Milan, infatti, vuole vuole cedere Rodriguez solo a titolo definitivo. Intanto Fabio Capello parla dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic al Milan, continua a leggere >>>

