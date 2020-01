Calciomercato Milan – Non solo Politano: i rossoneri valutano Gagliardini e Vecino

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Tuttosport, il discorso tra Milan e Inter che riguarda il possibile scambio tra Politano e Kessie, potrebbe allargarsi a Roberto Gagliardini e Matias Vecino, profili che starebbe seguendo il club di via Aldo Rossi. Tuttavia, ieri il centrocampista ivoriano ha giocato titolare e discretamente bene, tanto che il Milan potrebbe a questo punto non privarsi tanto facilmente del numero 79. Con il passaggio al 4-4-2 è inevitabile che il club rossonero dovrebbe cercare sul mercato un mediano/incontrista dal momento che in rosa ha un eccesso nel reparto mezzali. Difficile, dunque, che si privi tanto facilmente di Kessie salvo un’offerta davvero conveniente per le casse societarie. Chi ha già salutato è Caldara: ecco la sua prima intervista da calciatore dell’Atalanta>>>

