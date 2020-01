Calciomercato Milan – L’agente di Reina a Birmingham per chiudere

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista sportivo Nicolò Schira, l’agente di Pepe Reina è a Birmingham per chiudere la trattativa tra lo spagnolo e l’Aston Villa: il Milan ha dato l’ok all’operazione e presto si chiuderà. L’estremo difensore chiuderà la sua avventura con la maglia rossonera con un anno e mezzo di anticipo rispetto alla scadenza del suo contratto. Ecco quanto risparmierà il club di via Aldo Rossi a bilancio>>>

