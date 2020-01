Calciomercato – Via Reina? Cifre e impatto a bilancio

NEWS MILAN – Secondo gli ultimi rumors di mercato Pepe Reina è in procinto di lasciare il Milan per trasferirsi all’Aston Villa, in Premier League, chiudendo così con 18 mesi di anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto la sua esperienza in rossonero.

Da un punto di vista economico, la partenza del portiere spagnolo porterebbe dei corposi benefici alle casse del Milan. Arrivato a parametro zero, ma con una somma di 3 milioni di euro di commissioni pagata al suo agente, Reina ha un valore a bilancio di 1,5 milioni di euro. Anche ipotizzando una rescissione contrattuale, il risparmio per il Diavolo sarebbe notevole.

L’estremo difensore spagnolo vanta infatti il quarto stipendio più alto della rosa (3 milioni netti all’anno) e una sua partenza a gennaio consentirebbe al Milan di risparmiare fino a giugno una cifra pari a 3.125.000 € (la somma data dalla cifra di ammortamento per i prossimi sei mesi e dall’ingaggio lordo). Questa cessione sarebbe dunque una vera e propria boccata d’ossigeno per il bilancio, anche considerando il ruolo ricoperto da Reina (dodicesimo sceso in campo una sola volta quest’anno).

Il costo del portiere spagnolo è davvero insostenibile per le casse rossonere, a maggior ragione se si considera la scadenza di contratto nel giugno 2021. Agli oltre 3 milioni che il Milan potrebbe risparmiare fino a giugno vanno infatti aggiunti i € 6.250.000 della prossima stagione per un totale di quasi 10 milioni che rende assolutamente inevitabile l’addio di Reina.

Tuttavia, c’è da aggiungere anche un’altra questione. All’1 gennaio 2020, Reina “pesa” ancora 1,5 milioni a bilancio dei rossoneri. Dunque, se il portiere spagnolo dovesse rescindere il contratto e firmare a costo 0 coi Villans, allora il Milan segnerebbe a bilancio una minusvalenza di 1,5 milioni.

È probabile che con la sua partenza Antonio Donnarumma diventi il vice del fratello Gigio, mentre Soncin – promettente portiere della Primavera – possa essere promosso a terzo portiere. Intanto, anche Caldara potrebbe salutare presto: ecco le ultime>>>

