Calciomercato Milan – Il ds del PSV in Italia per trattare Ricardo Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – Il direttore sportivo del PSV Eindhoven John de Jong è in Italia per trattare l’acquisto col Milan del terzino svizzero Ricardo Rodríguez. Secondo il portale olandese ‘VI’, il club di Eindhoven vorrebbe offrire ai rossoneri un prestito gratuito fino al 30 giugno 2020 con buona parte dell’ingaggio pagato dal Milan e un eventuale diritto di riscatto fissato a 6 milioni di euro. Una cifra piuttosto bassa e, inoltre, nemmeno certa. Ecco quando il Milan dovrebbe incassare per non fare minusvalenza col terzino svizzero>>>

