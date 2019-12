Calciomercato Milan – Via Rodríguez? Cifre e impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Trattative, acquisti e cessioni, inutile negarlo, saranno valutati in base all’impatto a bilancio che avranno: la cifra incassata, l’ingaggio risparmiato e l’eventuale plus/minusvalenza effettuata. E’ anche il caso di Ricardo Rodríguez.

L’arrivo e l’affermazione di Theo Hernández hanno sancito la fine dell’era Ricardo Rodríguez sulla fascia sinistra del Milan. Il terzino svizzero ha trovato pochissimo spazio in questa stagione e ha già fatto sapere alla società di voler cambiare aria in vista degli Europei del prossimo giugno, appuntamento al quale l’ex Wolfsburg vuole presentarsi nel migliore dei modi. Le sirene del Napoli suonano sempre più forte e intrigano anche il Milan, che fiuta l’occasione per una plusvalenza e per un taglio dei costi a bilancio.

Per la seconda parte di stagione, infatti, il Milan dovrebbe sostenere costi pari a € 3.611.217 (ammortamento di € 1.773.717 e ingaggio lordo di € 1.837.500), una somma piuttosto elevata per un calciatore ormai fuori dalle rotazioni di Pioli. A spingere la dirigenza rossonera verso l’ipotesi cessione potrebbe poi essere la possibilità di registrare una plusvalenza. Il valore netto a bilancio di Ricardo Rodríguez – alla data del 31 dicembre – è pari a € 8.868.585. Venderlo ad una cifra superiore non sembra impossibile, visto anche che il Napoli pare intenzionato ad offrire una cifra superiore ai 10.

La partenza dello svizzero sarebbe dunque un buon modo per far sorridere le casse rossonere. A quel punto sarebbe necessario individuare un sostituto, ma di certo il risparmio complessivo dalla cessione di Ricardo Rodríguez sarebbe superiore all’eventuale investimento per il suo erede.

