Calciomercato Milan – Ricardo Rodriguez, il Napoli vuole il terzino

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene evidenziato dal Corriere dello Sport, il Napoli cerca un terzino sinistro visto le condizioni precarie di Ghoulam. Con l’arrivo di Gennaro Gattuso uno dei più caldi è quello di Ricardo Rodriguez, che è stato sempre uno dei fedelissimi dell’ex tecnico rossonero.

Il trasferimento potrebbe concretizzarsi, anche perchè lo svizzero vuole giocare con continuità in vista di Euro 2020: la sua convocazione non è ovviamente in discussione, ma ha bisogno di mettere minuti nelle gambe considerando che non gioca da settembre. Intanto c’è un indizio che potrebbe avvicinare Ibrahimovic al Milan, continua a leggere >>>

