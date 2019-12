Theo Hernandez inserito nella squadra della settimana di WhoScored

ULTIME MILAN – Il noto portale calcistico WhoScored, come di consueto, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter la miglior squadra dell’ultimo turno di Serie A. La Top 11 è selezionata in base a varie statistiche che determinano il voto di ogni singolo giocatore. In quella dell’ultima giornata c’è anche un giocatore del Milan, diventato ormai presente quasi stabilmente in questa formazione: Theo Hernandez. Il terzino, nonostante gli sia stato annullato il gol, ha giocato una grande partita, dimostrandosi ancora una volta tra i migliori in campo. Di seguito la formazione completa: Pegolo; Tomiyasu, Demiral, Biraschi, Theo Hernandez; Kulusevski, Berenguer, Borja Valero, Ansaldi; Higuain, Ronaldo.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android