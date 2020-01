Calciomercato Milan – Di Marzio: “Dani Olmo obiettivo estivo. Under subito”

CALCIOMERCATO MILAN – Il giornalista sportivo di Sky Sport Gianluca Di Marzio, intervenuto alla trasmissione ‘Calciomercato L’Originale’, ha fatto il punto sul mercato del Milan. “Le squadre che si sono interessate per ora a Piatek, non si sono avvicinate alle richieste del Milan e la dirigenza rossonera non vuole né svenderlo, né prestarlo”.

Su Dani Olmo: “In giornata si sono tenuti i primi contatti con gli agenti del calciatore in vista della prossima estate. L’obiettivo è quello di trovare l’accordo con il giocatore per poi andare a trattare con la Dinamo Zagabria. La richiesta è di 30 milioni, cifra giudicata alta dal Milan che vorrebbe spendere meno considerato il contratto in scadenza nel 2021”.

Su Cengiz Under: “Under è nel mirino del Milan, i contatti proseguono per il giocatore. I rossoneri vogliono provare a fare l’investimento sul giocatore, anche senza Suso anzi forse è più facile farlo senza lo spagnolo. Bisognerà, tuttavia, capire la volontà della Roma e fare l’offerta giusta per convincere i giallorossi”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android