Calciomercato Milan – Anche il Siviglia su Piatek: richiesta di 30 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da Calciomercato.com, il Siviglia è piombato su Krzysztof Piatek attaccante polacco del Milan. I rossoneri vogliono 30 milioni, ma non è così scontata la partenza dell’ex Genoa dal momento che col passaggio al 4-4-2 e l’arrivo di Ibrahimovic il Pistolero potrebbe giovarne in minutaggio e soprattutto di rendimento. Su Piatek anche alcuni club inglesi come Tottenham e Aston Villa, e Lione dalla Francia.

