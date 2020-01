Calciomercato Milan – Dall’Olanda: anche il PSV su Ricardo Rodriguez

CALCIOMERCATO MILAN – In uscita dal Milan, Ricardo Rodriguez è seguito da molte squadre estere tra cui Lione e Fenerbahce. Tra le ultime pretendenti, secondo quanto riportato dal portale olandese “De Teelegraf”, ci sarebbe anche il PSV Eindhoven intenzionato a prelevarlo per migliorare la propria rosa. Il Milan, come è noto, valuta la cessione dello svizzero solo in maniera definitiva o in prestito con obbligo di riscatto per monetizzare una cifra intorno ai 10 milioni di euro. Su di lui c’è, però, anche il Napoli>>>

