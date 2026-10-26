Archiviata la trasferta sul campo dell'Udinese, il Milan di Ruben Amorim tornerà a San Siro per il turno infrasettimanale contro il Bologna, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30. I rossoblù di Raffaele Palladino hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole, ma tre calciatori si sono allenati a parte per problemi fisici accusati a Cagliari.

Milan-Bologna, Orsolini e Piccoli si allenano a parte

Problemi anche per Enem

Rientrati dalla Sardegna la sera prima, i rossoblù hanno svolto una seduta mattutina: scarico per chi era in campo contro il Cagliari e partitella con la Primavera per il resto della rosa.Restano soltanto un allenamento e la rifinitura per tornare a disposizione.Seduta personalizzata anche per. Il centravanti olandese classe 2003, arrivato ain estate dalla Stella Rossa per 6 milioni di euro, è alle prese con una fastidiosa, che potrebbe tenerlo fuori anche contro il

A seguito dell'intervento eseguito il 1° ottobre in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, Emil Holm ha avviato il proprio percorso di riabilitazione dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Il laterale svedese, la scorsa stagione in prestito alla Juventus, starà fuori per diversi mesi a causa della lesione e rottura del tendine del bicipite femorale.