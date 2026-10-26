Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli rischiano di saltare Milan-Bologna per infortunio: le ultime da Casteldebole
Bologna, Orsolini: "Fuori dagli Europei, brutta botta. Però ..." | VIDEO
Archiviata la trasferta sul campo dell'Udinese, il Milan di Ruben Amorim tornerà a San Siro per il turno infrasettimanale contro il Bologna, in programma mercoledì 28 ottobre alle 18:30. I rossoblù di Raffaele Palladino hanno ripreso gli allenamenti a Casteldebole, ma tre calciatori si sono allenati a parte per problemi fisici accusati a Cagliari.
Milan-Bologna, Orsolini e Piccoli si allenano a parteRientrati dalla Sardegna la sera prima, i rossoblù hanno svolto una seduta mattutina: scarico per chi era in campo contro il Cagliari e partitella con la Primavera per il resto della rosa. Riccardo Orsolini e Roberto Piccoli non hanno preso parte agli allenamenti, per alcuni problemi che rischiano di compromettere la loro presenza in Milan-Bologna. Restano soltanto un allenamento e la rifinitura per tornare a disposizione.
Problemi anche per EnemSeduta personalizzata anche per Jay Enem. Il centravanti olandese classe 2003, arrivato a Bologna in estate dalla Stella Rossa per 6 milioni di euro, è alle prese con una fastidiosa tendinopatia achillea, che potrebbe tenerlo fuori anche contro il Milan.
A seguito dell'intervento eseguito il 1° ottobre in Finlandia dal professor Lasse Lempainen, Emil Holm ha avviato il proprio percorso di riabilitazione dopo l'infortunio rimediato in Nazionale. Il laterale svedese, la scorsa stagione in prestito alla Juventus, starà fuori per diversi mesi a causa della lesione e rottura del tendine del bicipite femorale.
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