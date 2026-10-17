Arrivano altre brutte notizie per l'Atalanta alla vigilia della sfida contro il Milan di domani. Giacomo Raspadori ha accusato un nuovo problema muscolare e non sarà a disposizione per la partita di San Siro. Il club nerazzurro quest'oggi ha voluto comunicare gli esiti degli esami strumentali a cui è stato sottoposto l'attaccante italiano, e che hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

Milan-Atalanta, le ultime su Raspadori

"Gli esami strumentali effettuati a Giacomo Raspadori hanno evidenziato una distrazione di basso grado del bicipite femorale della coscia destra. Il calciatore ha già iniziato l’iter riabilitativo".

Stando alle prime dichiarazioni, l'ex calciatore del Sassuolo dovrebbe rimanere i box per circa due settimane. Un'assenza molto pesante per l'Atalanta, che perde una pedina offensiva alla vigilia di un big match importantissimo.

L'infortunio di Raspadori si aggiunge ad una situazione già molto complicata per la squadra bergamasca, che deve fare i conti con molte assenze. Tra gli indisponibili figurano Kessie, Scalvini, Hien, Sulemana, Kossouno. Maggiore ottimismo invece per Bellanova. Oltre agli infortuni, l'Atalanta dovrà fare a meno anche di Elmas, fermato da una squalifica.