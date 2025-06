Ambrosini: “Pioli scelta intelligente per la Fiorentina, al Milan è un rimpianto”

Massimo Ambrosini , presente a Firenze per l'evento 'Pitti Uomo', ai microfoni di TuttoMercatoWeb ha espresso la sua opinione sull'approdo dell'ex tecnico del Milan, Stefano Pioli , sulla panchina della Fiorentina, e non solo. Ecco, di seguito, le sue parole:

Ambrosini: "Pioli rimpianto al Milan, giusto per Firenze. Allegri? Dipende dalla rosa"

"È una scelta intelligente. Pioli dov'è stato lo hanno sempre apprezzato moltissimo. Al Milan è un rimpianto perché ha uno spessore umano ed una qualità calcistica importante e riconosciuta da tutti. Per cui dico che sì, la scelta di Pioli è giusta per una squadra che deve avere ambizioni superiori. Firenze è una piazza che merita di poter vivere determinate stagioni. Non sarà facile, ma ci sono realtà che dimostrano che si può realizzare qualcosa di importante"