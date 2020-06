Verso Milan-Roma: squadra e dirigenza compatte a Milanello

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Ripresa degli allenamenti, dopo il giorno di riposo concesso dal tecnico Stefano Pioli, per iniziare la preparazione del prossimo impegno di campionato dei rossoneri, Milan-Roma, in programma domenica 28 giugno alle ore 17:15, a ‘San Siro‘. Presenti a Milanello, per assistere da vicino al lavoro dei rossoneri, anche Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – Squadra in campo alle ore 10:30 per l’attivazione muscolare composta da una serie di esercizi tra gli ostacoli bassi e le sagome. A seguire, per terminare la fase dedicata al riscaldamento, spazio ad alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con il gruppo diviso in due parti, alternandosi in due diverse zone per svolgere delle esercitazioni tecniche alla massima intensità possibile. In chiusura, possesso palla e partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 26 GIUGNO – Per domani, venerdì 26 giugno, a Milanello, il programma prevede un solo allenamento pomeridiano a partire dalle ore 17:00.