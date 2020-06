Verso Milan-Roma: Gazidis, Maldini e Massara a Milanello

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, oggi, a pochi giorni da Milan-Roma, si è presentata al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) la dirigenza del Milan al gran completo.

Non soltanto, dunque, il direttore tecnico Paolo Maldini ed il direttore sportivo Frederic Massara, ma anche l’amministratore delegato Ivan Gazidis. I tre, Gazidis, Maldini e Massara hanno assistito alla seduta di allenamento del mattino.

Per 'Sport Mediaset', questo, è stato l'ennesimo segnale di vicinanza e compattezza da parte del management rossonero in vista di un obiettivo comune: la conquista di un posto in Europa.