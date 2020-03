Verso Milan-Genoa: Donnarumma si allena a parte, pronto Begovic

NEWS MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il portiere rossonero Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, classe 1999, si sta allenando a parte oggi al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Pertanto, in occasione di Milan-Genoa di domenica pomeriggio, potrebbe esserci l’esordio da titolare in rossonero per Asmir Begovic, classe 1987, che aveva debuttato sabato 22 febbraio a Firenze subentrando proprio al numero 99.

Intanto, in casa rossonera, è già tempo di pensare al mercato in vista della prossima stagione. Cosa farà Zlatan Ibrahimovic? Oggi lo svedese, attraverso i propri canali social, ha forse voluto lanciare un piccolo indizio … continua a leggere >>>

