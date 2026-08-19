Torino-Milan, ottime notizie per Amorim: Gabbia del tutto recuperato

Manca sempre meno all'esordio stagionale ufficiale del Milan: i rossoneri giocheranno il 23 agosto contro il Torino guidato in panchina dall'ex Ignazio Abate.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Arrivano altri aggiornamenti da Milanello: dopo il recupero di Pulisic, anchee arruolabile per la trasferta. Il giocatore da oggi è tornato ad allenarsi in gruppo dopo aver smaltito la botta subita alla caviglia, lo riporta. Leao, invece, si è ancora allenato a parte.

Il nuovo esterno Moreira, che ha firmato da poco il suo contratto con il Milan, dovrebbe iniziare la stagione in rossonero dall'allenamento di domani.

Ballottaggio in difesa e la probabile formazione contro il Torino

Da capire chi farà parte della sfida contro il Torino e anche chi sarà titolare: Matteo Gabbia ha saltato l'amichevole contro il Manchester United, partita nella quale ha giocato dal primo minutodisputando una buonissima gara. Possibile che il belga scenda in campo da titolare anche contro il Torino.

Questa potrebbe essere la prima formazione del Milan di Amorim nella stagione 2026-27:

MILAN (3-4-2-1): Maignan (c); Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Jashari, Estupinan; Loftus-Cheek, Cissè; Goncalo Ramos.

Vedremo poi se ci saranno altre mosse sul mercato in questi giorni e anche dopo la prima partita: il Milan si potrebbe ancora muovere molto tra possibili cessioni e nuovi arrivi. Parlando proprio di difesa, è probabile che il Diavolo pensi a un nuovo arrivo che rinforzi il reparto e porti qualità che in questo momento mancano alla rosa. Il solo Gila dà garanzie sul possesso dal basso. Vedremo.