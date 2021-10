Theo Hernández oggi a Milanello: a disposizione per Milan-Torino

Buone notizie sul fronte Theo Hernández: il terzino francese ci sarà per Milan-Torino di martedì sera a 'San Siro'. Le ultime da 'Sky Sport'

Buone notizie in casa Milan sul fronte Theo Hernández. Secondo quanto riferito da 'Sky Sport', infatti, questa mattina il terzino sinistro francese, classe 1997, ha lavorato in palestra a Milanello dopo la notizia della negatività al CoVid_19. Il calciatore transalpino appare in buona forma ed è a disposizione per Milan-Torino di martedì sera a 'San Siro'. Per 'Sky Sport' Theo Hernández è stato colpito in modo leggero dal coronavirus. Pertanto, in questi giorni è riuscito a seguire un regime di allenamento personalizzato.