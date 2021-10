Comunicato ufficiale Milan: Theo Hernández è negativo al CoVid_19

Theo Hernández è risultato finalmente negativo al CoVid_19. Potrà tornare presto ad allenarsi in gruppo agli ordini di Stefano Pioli

Theo Hernández è risultato finalmente negativo al CoVid_19. Lo ha comunicato il Milan in una nota ufficiale qualche minuto fa. Il terzino sinistro francese, classe 1997, potrà tornare presto ad allenarsi in gruppo a Milanello agli ordini di Stefano Pioli. Naturalmente, una volta superata la visita medica di idoneità per la ripresa dell'attività sportiva. Una bella notizia, quindi, per tutto l'universo rossonero.