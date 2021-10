Calciomercato Milan, il trequartista lo ‘porta’ Hauge! Le ultime news

Il Milan, nell'ultimo calciomercato estivo, ha dato profondità alla sua rosa, andando a colmare le lacune che, nella passata stagione, non gli hanno consentito di poter lottare fino all'ultimo per il titolo. I dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara sono sempre attenti alle occasioni che il panorama calcistico italiano ed internazionale propone: l'obiettivo è quello di rinforzare sempre di più l'organico rossonero. E per gennaio potrebbe esserci un nuovo innesto nella rosa del Diavolo.