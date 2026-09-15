Verso Milan-Benfica: tutti a disposizione per Amorim. Le ultime da Milanello | PM News

Allenamento di rifinitura concluso per i rossoneri prima del debutto europeo a San Siro: ecco chi recupera e le mosse a sorpresa del tecnico portoghese
Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM
Il Milan si è allenato questa mattina in vista della prima partita europea contro il Benfica: un esordio in Europa League non facile per i rossoneri vista la caratura della squadra portoghese. Presente al centro sportivo di Milanello anche il nostro Stefano Bressi: grazie al lavoro dell'inviato di PianetaMilan possiamo svelarvi come tutti i calciatori presenti nella lista per l'Europa League siano a disposizione di Ruben Amorim per la partita di domani sera allo stadio San Siro di Milano. Nessun problema quindi durante la rifinitura. Ecco tutti i giocatori a disposizione.
I convocati del Milan per il Benfica: la suddivisione della listaLista B:
- Davide Bartesaghi
- Francesco Camarda
- Christian Comotto
- Lorenzo Torriani
- Valeri Vladimirov
Calciatori formati nel vivaio italiano:
- Alphadjo Cisse (Verona)
- Koni De Winter (Juventus)
- Filippo Terracciano (Verona)
- Pietro Terracciano (Avellino)
I 17 Senza Requisiti:
- Samuel Chukwueze
- Sankhoun Diawara
- Pervis Estupiñán
- Mario Gila
- Omari Hutchinson
- Ardon Jashari
- Ruben Loftus-Cheek
- Mike Maignan
- Luka Modrić
- Diego Moreira
- Yunus Musah
- Strahinja Pavlović
- Christian Pulisic
- Adrien Rabiot
- Gonçalo Ramos
- Alexis Saelemaekers
- Fikayo Tomori
Le scelte di formazione di Ruben AmorimNon ci dovrebbero essere molti cambi rispetto al Milan visto nel secondo tempo contro la Lazio: in porta sempre Mike Maignan, con Gila e Pavlovic nella posizione dei braccetti della difesa a tre. Al centro dovrebbe tornare Matteo Gabbia con De Winter che dovrebbe prendersi un turno di riposo.
Il resto della squadra dovrebbe essere uguale a quella del secondo tempo dell'Olimpico: Chukwueze a destra, con Musah e Rabiot in mediana e Moreira dal primo minuto a sinistra. Cisse e Pulisic alle spalle di Ramos in attacco.
Ci potrebbero essere più rotazioni contro il Lecce e anche nelle partite del mese di ottobre, quando il Milan avrà un calendario davvero infernale tra Serie A ed Europa League. Lì dovrà essere bravissimo Amorim a gestire le rotazioni di tutti i calciatori a sua disposizione, compresi i giovani.
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