Allenamento di rifinitura concluso per i rossoneri prima del debutto europeo a San Siro: ecco chi recupera e le mosse a sorpresa del tecnico portoghese

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM

Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM

Il Milan si è allenato questa mattina in vista della prima partita europea contro il Benfica: un esordio in Europa League non facile per i rossoneri vista la caratura della squadra portoghese. Presente al centro sportivo di Milanello anche il nostro Stefano Bressi: grazie al lavoro dell'inviato di PianetaMilan possiamo svelarvi come tutti i calciatori presenti nella lista per l'Europa League siano a disposizione di Ruben Amorim per la partita di domani sera allo stadio San Siro di Milano. Nessun problema quindi durante la rifinitura. Ecco tutti i giocatori a disposizione.

I convocati del Milan per il Benfica: la suddivisione della lista

Lista B:
  • Davide Bartesaghi
  • Francesco Camarda
  • Christian Comotto
  • Lorenzo Torriani
  • Valeri Vladimirov

Calciatori formati nel vivaio italiano:

Verso Milan-Benfica: tutti a disposizione per Amorim. Le ultime da Milanello | PM News
  • Alphadjo Cisse (Verona)
  • Koni De Winter (Juventus)
  • Filippo Terracciano (Verona)
  • Pietro Terracciano (Avellino)

I 17 Senza Requisiti:

  • Samuel Chukwueze
  • Sankhoun Diawara
  • Pervis Estupiñán
  • Mario Gila
  • Omari Hutchinson
  • Ardon Jashari
  • Ruben Loftus-Cheek
  • Mike Maignan
  • Luka Modrić
  • Diego Moreira
  • Yunus Musah
  • Strahinja Pavlović
  • Christian Pulisic
  • Adrien Rabiot
  • Gonçalo Ramos
  • Alexis Saelemaekers
  • Fikayo Tomori

Le scelte di formazione di Ruben Amorim

Non ci dovrebbero essere molti cambi rispetto al Milan visto nel secondo tempo contro la Lazio: in porta sempre Mike Maignan, con Gila e Pavlovic nella posizione dei braccetti della difesa a tre. Al centro dovrebbe tornare Matteo Gabbia con De Winter che dovrebbe prendersi un turno di riposo.

Il resto della squadra dovrebbe essere uguale a quella del secondo tempo dell'Olimpico: Chukwueze a destra, con Musah e Rabiot in mediana e Moreira dal primo minuto a sinistra. Cisse e Pulisic alle spalle di Ramos in attacco.

Ci potrebbero essere più rotazioni contro il Lecce e anche nelle partite del mese di ottobre, quando il Milan avrà un calendario davvero infernale tra Serie A ed Europa League. Lì dovrà essere bravissimo Amorim a gestire le rotazioni di tutti i calciatori a sua disposizione, compresi i giovani.

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