Verso Milan-Benfica: tutti a disposizione per Amorim. Le ultime da Milanello | PM News

Milan-Benfica: torello e sorrisi in allenamento per il Diavolo | Video PM

Il Milan si è allenato questa mattina in vista della prima partita europea contro il Benfica: un esordio in Europa League non facile per i rossoneri vista la caratura della squadra portoghese. Presente al centro sportivo di Milanello anche il nostro Stefano Bressi: grazie al lavoro dell'inviato di PianetaMilan possiamo svelarvi come tutti i calciatori presenti nella lista per l'Europa League siano a disposizione di Ruben Amorim per la partita di domani sera allo stadio San Siro di Milano. Nessun problema quindi durante la rifinitura. Ecco tutti i giocatori a disposizione.

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I convocati del Milan per il Benfica: la suddivisione della lista

Davide Bartesaghi

Francesco Camarda

Christian Comotto

Lorenzo Torriani

Valeri Vladimirov

Calciatori formati nel vivaio italiano:

Alphadjo Cisse (Verona)

Koni De Winter (Juventus)

Filippo Terracciano (Verona)

Pietro Terracciano (Avellino)

I 17 Senza Requisiti:

Samuel Chukwueze

Sankhoun Diawara

Pervis Estupiñán

Mario Gila

Omari Hutchinson

Ardon Jashari

Ruben Loftus-Cheek

Mike Maignan

Luka Modrić

Diego Moreira

Yunus Musah

Strahinja Pavlović

Christian Pulisic

Adrien Rabiot

Gonçalo Ramos

Alexis Saelemaekers

Fikayo Tomori

Le scelte di formazione di Ruben Amorim

Non ci dovrebbero essere molti cambi rispetto al Milan visto nel secondo tempo contro la Lazio: in porta sempre, con Gila e Pavlovic nella posizione dei braccetti della difesa a tre. Al centro dovrebbe tornare Matteo Gabbia con De Winter che dovrebbe prendersi un turno di riposo.

Il resto della squadra dovrebbe essere uguale a quella del secondo tempo dell'Olimpico: Chukwueze a destra, con Musah e Rabiot in mediana e Moreira dal primo minuto a sinistra. Cisse e Pulisic alle spalle di Ramos in attacco.

Ci potrebbero essere più rotazioni contro il Lecce e anche nelle partite del mese di ottobre, quando il Milan avrà un calendario davvero infernale tra Serie A ed Europa League. Lì dovrà essere bravissimo Amorim a gestire le rotazioni di tutti i calciatori a sua disposizione, compresi i giovani.