Milan, oggi allenamento a parte per Tonali | Serie A News

Ieri, in occasione di Torino-Milan, gara poi vinta 0-7 dai rossoneri di Stefano Pioli, erano assenti Alexis Saelemaekers (squalificato), Zlatan Ibrahimović (infortunato) ed anche Sandro Tonali. Il centrocampista del Milan, infatti, non era stato convocato per un trauma contusivo al ginocchio sinistro rimediato nell'allenamento di rifinitura. Secondo quanto riferito da 'MilanNews.it', oggi Tonali si è allenato a parte nel centro sportivo rossonero di Milanello.