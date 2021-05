Calciomercato Milan – Rossoneri sul nuovo De Bruyne: duello con la Juve

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il Diavolo segue il possibile erede di Kevin De Bruyne. Ecco tutto quello che c'è da sapere

Daniele Triolo

Nonostante ora l'attenzione sia rivolta al campo, il Milan non ha mai realmente spesso di pensare al calciomercato estivo. Il club rossonero è sempre alla ricerca di giocatori giovani, ma talentuosi, per arricchire l'organico a disposizione del tecnico Stefano Pioli.

Uno di questi, così come riferito da 'calciomercato.com', risponde al nome di Mads Beyer, centrocampista offensivo danese classe 2005 di proprietà del Brøndby. Nei giorni scorsi il ragazzo è stato in Italia, in compagnia dei suoi agenti, per visitare i centri sportivi di Milan, Juventus e Inter.

In base alle informazioni in possesso dei colleghi, sarebbero proprio rossoneri e bianconeri a fare sul serio per il giovanissimo ma bravo Beyer. Nonostante la concorrenza dei club della Premier League, con Chelsea e Arsenal su tutte, Beyer preferirebbe approdare in Italia (vedremo se al Milan o alla Juventus) nel prossimo calciomercato.

Si mormora, infatti, che ami il nostro Paese ... e che sia molto goloso di pizza! Alto 187 centimetri, dotato dunque di gran fisico ma in possesso anche di un'ottima accelerazione con la palla tra i piedi, Beyer può giocare, oltre che da trequartista (ruolo naturale) anche da mezzala tecnica in mezzo al campo, nonché da attaccante esterno.

Di lui si dice che, sebbene giovanissimo, sia già un professionista vero nello stile di vita: ha una cura quasi maniacale del suo corpo e dell'alimentazione. Dorme tanto, bene e si allena duramente. Qualità, queste, che sono difficili da trovare in un ragazzo della sua età. La sua passione giovanile? Il Barcellona, ma in patria lo paragonano ad un calciatore del Manchester City.

Per qualità fisiche e tecniche, infatti, Beyer ricorda più Kevin De Bruyne e se diventasse forte, tra qualche anno, anche solo la metà del belga saremmo di fronte ad un calciatore di livello mondiale. Milan e Juventus ci pensano: Beyer può rappresentare un colpo sensazionale per il prossimo futuro.