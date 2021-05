Milan, ansia Ibrahimovic: summit con lo specialista per l’infortunio

L'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, potrebbe essere più grave di quanto fatto inizialmente trapelare. Le ultime news

L'infortunio che Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, ha rimediato in occasione della partita vinta contro la Juventus potrebbe essere più grave di quanto fatto trapelare dal club rossonero. Lo ha sostenuto, stamattina, 'Tuttosport', anche alla luce delle indiscrezioni che arrivano dalla Svezia.

Dall'entourage di Ibrahimovic, infatti, è partita una chiamata verso Pittsburgh (U.S.A.) per conoscere la disponibilità del professor Volker Musahl, medico chirurgo, ad effettuare un blitz in Europa per controllare il ginocchio del centravanti nativo di Malmö.

Musahl, con il professor Freddie Fu, operò Ibrahimovic il 1° maggio 2017 dopo la rottura del legamento crociato anteriore e posteriore riportata in occasione della sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League tra il Manchester United, allora squadra di Zlatan, e l'Anderlecht.

Mino Raiola, agente di Ibra, ha cercato in tutti i modi, secondo il quotidiano torinese, di tenere segreta la notizia. Al sì dello specialista, Raiola ha comunque insistito affinché il summit avvenisse lontano da occhi indiscreti. Niente Roma, dunque, nonostante la 'University of Pittsburgh' abbia nella Capitale il suo quartier generale italiano.

Bensì, una non meglio precisata località in Francia. Forse Montecarlo, dove Raiola risiede. Per 'Tuttosport' è evidente che se si è deciso di far varcare l'oceano al chirurgo che ha operato Ibrahimovic quattro anni fa, la situazione potrebbe essere più grave di quanto inizialmente affermato.

Ibrahimovic ha messo in conto di chiudere qui la sua stagione con il Milan in Serie A. Saltato il Torino, mancherà anche gli impegni contro Cagliari ed Atalanta. Ora sarà importante capire, però, se riuscirà ad esserci con la Svezia ai prossimi Campionati Europei. Dopo quasi cinque anni di assenza in Nazionale, era tornato a furor di popolo.

La rassegna continentale inizierà l'11 giugno: la prima gara della selezione gialloblu sarà il 14, contro la Spagna. Soltanto una speranza ridotta al lumicino per Ibra o una concreta speranza di esserci? Dall'incontro con lo specialista se ne saprà qualcosa in più.