Milan, le ultime su allenamento e condizione di Pellegri | PM News

Pietro Pellegri , attaccante del Milan , come si ricorderà si era infortunato lo scorso 4 dicembre . Nella sua prima partita giocata da titolare con la maglia rossonera, a 'San Siro', era stato costretto a chiedere il cambio dopo pochi minuti per un problema muscolare. Che, successivamente, si era rivelata essere una lesione del muscolo lungo dell'adduttore della coscia destra .

Il centravanti ligure, classe 2001, si è allenato a parte oggi a Milanello, proseguendo, dunque, nel suo percorso di recupero. Una strada verso il ritorno in campo un po' più lunga, evidentemente, dei suoi colleghi di reparto. Infatti, Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao ed Ante Rebic oggi si sono allenati in gruppo e saranno disponibili per Milan-Roma di giovedì pomeriggio.