Milan-Roma, le ultime su Ibrahimovic, Leao e Rebic | PM News

Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao ed Ante Rebic saranno disponibili per Milan-Roma di giovedì pomeriggio a 'San Siro'? Leggete qui per scoprirlo

Ottime notizie per Stefano Pioli , tecnico rossonero, in vista di Milan-Roma , partita della 20^ giornata della Serie A 2021-2022 , in programma giovedì pomeriggio, ore 18:30 a 'San Siro'. Il mister, infatti, potrà contare su tutti e tre i suoi attaccanti che, di recente, erano stati infortunati.

Zlatan Ibrahimovic, Rafael Leao ed Ante Rebic, infatti, si sono allenati interamente in gruppo. A differenza, per esempio, della giornata di ieri, dove gli ultimi due si erano 'staccati' per proseguire con del lavoro atletico personalizzato. Tutti e tre, dunque, sono recuperati per la sfida contro i giallorossi. Milan, in arrivo un top player dal Real Madrid? Le ultime news >>>