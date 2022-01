Calciomercato Milan – In arrivo top player dal Real Madrid? Le ultime

Il calciomercato invernale è iniziato ieri e, come noto, la priorità del Milan in questa sessione sarà quella di acquistare un difensore centrale di qualità. Simon Kjær, infatti, perderà il resto della stagione in seguito all'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro. Pertanto andrà sostituito con un elemento di valore. Difficile, al momento, che il Diavolo faccia qualcosa a centrocampo ed in attacco. Sulla trequarti, però, non è detta l'ultima parola.