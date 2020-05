Milan, le immagini dell’allenamento odierno dei rossoneri (FOTO)

MILAN NEWS – Dopo il via libera sugli allenamenti collettivi, arrivato a inizio settimana, ieri è arrivato anche quello sulla ripresa della Serie A e della Coppa Italia. Il calcio tira un sospiro di sollievo e si prepara dunque a questo nuovo inizio. Una tappa alla quale il Milan non vuole farsi trovare impreparato; per questo motivo i calciatori rossoneri continuano a lavorare in quel di Milanello. Il club di Via Aldo Rossi, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune immagini relative all’allenamento odierno. Ecco le foto.

Intanto Davide Calabria sembra destinato a partire in estate: ecco il punto sul terzino, continua a leggere >>>