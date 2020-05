Prima la Coppa Italia, poi la Serie A: ecco le date ufficiali della ripresa

ULTIME NEWS – Si è conclusa, intorno le ore 14:00, l’Assemblea della Lega di Serie A, convocata con l’obiettivo di definire il calendario della ripresa del calcio italiano dopo l’emergenza coronavirus. È stato deciso che la stagione 2019-2020, ufficialmente, ripartirà con le semifinali di ritorno di Coppa Italia: il 13 giugno si giocherà, all’Allianz Stadium di Torino, la sfida Juventus-Milan; il 14 giugno, invece, al ‘San Paolo‘ spazio a Napoli-Inter.

La finale della coppa nazionale si disputerà allo stadio ‘Olimpico‘ di Roma il 17 giugno. Quindi, a TIM Cup archiviata, sarà il tempo di tornare in campo per disputare ciò che resta della Serie A. Il 20 giugno via con i recuperi della 25^ giornata di campionato, ovvero Atalanta-Sassuolo, Inter-Sampdoria, Torino-Parma e Verona-Cagliari; quindi, dal 22 al 24 giugno, a classifica ‘pareggiata’, le gare della 27^ giornata.

Nel caso in cui l’Inter dovesse andare in finale di Coppa Italia, giocherebbe la gara interna contro la Sampdoria domenica 21 giugno e non sabato 20 giugno. Rimangono altre questioni sul tavolo, come gli slot orari in cui disputare le partite del massimo campionato: si era discusso su quelli delle 17:15, 19:30 e 21:45. Ma i calciatori vorrebbero evitare quello pomeridiano a causa delle elevate temperature estive.

Per quanto riguarda i giocatori in prestito sino al 30 giugno potrebbero rientrare nelle società di appartenenza ma i club non potranno utilizzarli. La sessione estiva del calciomercato 2020-2021 partirà il 1° settembre con chiusura al 5 ottobre, con una postilla: da luglio possibilità di inserire contratti preliminari per non offrire vantaggi a club francesi e tedeschi che, non giocando, faranno partire le trattative proprio a luglio.