Ibrahimovic, messaggio social all’Hammarby: “Ci vediamo in campo”

MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, attaccante svedese del Milan che, nei giorni scorsi, ha rimediato in allenamento una lesione al muscolo soleo del polpaccio destro, ha fatto ritorno in patria, in Svezia, per stare un po’ con la sua famiglia. Ibra rientrerà a Milano, in accordo con il club rossonero, la prossima settimana.

Il suo futuro, però, si fa sempre più criptico. Sul suo account ufficiale del popolare social network ‘Twitter‘, infatti, Ibrahimovic ha ricondiviso il video pubblicato dall’Hammarby, club di Stoccolma di cui è socio e con la cui squadra si è allenato, durante il periodo di quarantena, viste le restrizioni governative più ‘larghe’ rispetto quelle italiane.

“Ci vediamo in campo“, ha scritto Ibrahimovic ricondividendo il post della società biancoverde su ‘Twitter‘.

Secondo quanto riferito da ‘TuttoMercatoWeb‘, potrebbe tranquillamente aver sponsorizzato il ritorno sul terreno di gioco della propria squadra, ma da tempo circola anche la voce che Ibrahimovic, nel prossimo futuro, possa vestire la maglia dell’Hammarby dicendo addio al Milan: in tal caso il messaggio avrebbe senza dubbio un altro valore. QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>