Calciomercato Milan – Donnarumma, rinnovo con clausola? Lo scenario

MERCATO MILAN – Sarà l’estate di Gigio Donnarumma e delle scelte da parte del club rossonero sul suo futuro. Il classe 1999 da ormai diverse stagioni è sempre al centro di numerose indiscrezioni di mercato e ogni volta che si avvicina la data di scadenza quest’ultime si fanno sempre più insistenti e pressanti.

Il portiere di Castellamare di Stabia da tempo sembra aver fatto la propria scelta, vale a dire dare priorità al club che lo ha lanciato nel calcio che conta e del quale lui è grande tifoso. Per questo non vuole sentir parlare di voci di mercato, almeno fino a quando ci sarà la possibilità di prolungare il proprio contratto. In estate Mino Raiola, suo procuratore, e la dirigenza rossonera si siederanno a tavolino per discuterne.

L’ultima idea – riportata anche dal Corriere dello Sport questa mattina – sembra essere quella di prolungare il contratto di due anni (2023), con l’inserimento di una clausola rescissoria (50 milioni?), che possa essere “utilizzata” dal portiere in caso di mancato ritorno nel breve periodo in Champions League. In quel caso Gigio potrebbe liberarsi e il club rossonero guadagnerebbe una cifra importante rispetto al rischio di perderlo a 0 nell’estate del 2021.

Per il Milan Donnarumma non è solo un valore importante a livello tecnico, sul campo, ma anche un simbolo per il club nel mondo. Perderlo a zero vorrebbe dire un danno incalcolabile dal punto di vista dell’immagine e della credibilità del progetto. Fondamentale sarà, dunque, trovare un accordo per il bene di tutti. Intanto, ecco le 3 possibili fasce orarie in cui si giocheranno le partite di campionato>>>

