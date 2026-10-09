Il Milan continua a lavorare in vista della partita di domenica contro il Sassuolo: oggi allenamento importante anche per capire chi sarà a disposizione per la sfida del 'Mapei Stadium'.

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Le scelte in difesa di Rúben Amorim per il tour de force

Grazie al lavoro di Stefano Bressi,può aggiornarvi: nella seduta di oggi tutti presenti in gruppo, compresi gli ultimi nazionali al rientro eche ha recuperato dal problema subito con il suo Ecuador e che quindi dovrebbe essere pienamente a disposizione di. Non presente ovviamente Alexis Saelemaekers : il belga farà una visita ad Amsterdam la prossima settimana che dovrebbe essere propedeutica alla sua operazione alla caviglia (l'esterno dovrebbe stare fuori per circa 4 mesi).Notizie più che positive per Rúben Amorim che può iniziare il ciclo infernale di ottobre/novembre con tutti i suoi calciatori a disposizione (senza contare Saelemaekers).

Anche il recupero di Estupiñán è davvero cruciale specialmente se Amorim dovesse continuare a puntare su una difesa a quattro o simile: senza l'ecuadoriano ci sarebbe solo Bartesaghi come terzino in rosa, mentre a destra al momento si gioca con Gila duttile (ruolo che dalla panchina potrebbe prendere Tomori, visto che l'ha fatto anche in passato). Difficile invece pensare Moreira come terzino visto che in nazionale ha giocato addirittura come esterno del tridente offensivo. Vedremo quali saranno le scelte contro il Sassuolo e poi le possibili rotazioni, già a partire dalla partita di Europa League contro il Salisburgo.

Il calendario completo del Milan tra Serie A ed Europa League

Domenica 11/10 ore 18:00: Sassuolo - Milan (Serie A)

Sassuolo - Milan (Serie A) Giovedì 15/10 ore 18:45: RB Salzburg - Milan (Europa League)

RB Salzburg - Milan (Europa League) Domenica 18/10 ore 18:00: Milan - Atalanta (Serie A)

Milan - Atalanta (Serie A) Giovedì 22/10 ore 21:00: AFC Bournemouth - Milan (Europa League)

AFC Bournemouth - Milan (Europa League) Domenica 25/10 ore 20:45: Udinese - Milan (Serie A)

Udinese - Milan (Serie A) Mercoledì 28/10 ore 18:30: Milan - Bologna (Serie A)

Milan - Bologna (Serie A) Sabato 31/10 ore 20:45: Milan - Inter (Serie A)

Milan - Inter (Serie A) Giovedì 05/11 ore 18:45: Milan - Ferencváros (Europa League)

Milan - Ferencváros (Europa League) Domenica 08/11 ore 15:00: Genoa - Milan (Serie A)

Questo il prossimo calendario del Diavolo per i mesi di ottobre e novembre: