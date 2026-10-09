Sassuolo-Milan, probabile formazione: la mossa tattica che può sbloccare l'arma Moreira

Tra oggi e domani ci potrebbero essere più certezze sulle possibili mosse di Rúben Amorim in vista della partita Sassuolo-Milan in programma domenica alle 18:00.

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parla dei dubbi dell'allenatore portoghese: si parte con le scelte in difesa. Quale modulo sceglierà tra il reparto a tre o a quattro? Tra oggi e domani verranno sciolti gli ultimi dubbi a riguardo, ma il piano dovrebbe essere quello di continuare con la difesa a quattro vista contro il Lecce e anche durante il test a Milanello contro il Padova.

Il quotidiano rivela che Amorim ha ricevuto importanti feedback dalla squadra, dopo un colloquio avuto con il gruppo rossonero: un confronto cruciale dopo il quale il portoghese ha deciso di cambiare per mettere i calciatori nelle migliori condizioni possibili.

La probabile formazione rossonera per il Mapei Stadium

Contro il Sassuolo dovrebbero scendere in campo Gila, De Winter e Pavlović con Bartesaghi a completare il reparto, visto che Estupiñán non è ancora al meglio dopo l'infortunio subito con l'Ecuador.

Ecco come dovrebbe schierarsi il Diavolo in campo:

MILAN (4-4-2): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos. Allenatore: Rúben Amorim.

Maignan; Gila, De Winter, Pavlović, Bartesaghi; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Moreira; Pulisic, Ramos. Allenatore: Rúben Amorim. A centrocampo dovrebbe giocare ancora Chukwueze a destra , con Rabiot e Modrić al centro, e Moreira a sinistra .

, con Rabiot e Modrić al centro, e . In attacco poi spazio a Pulisic a supporto di Gonçalo Ramos come unica punta.

L'impatto tattico del cambio modulo per gli esterni

Il cambio modulo potrebbe essere molto importante specialmente per gli esterni di centrocampo: con Gila e Bartesaghi a supporto e in copertura delle fasce, Chukwueze e Moreira potrebbero avere molti più compiti offensivi e meno in fase difensiva rispetto alla difesa a tre, in cui gli esterni di centrocampo sono chiamati sempre a tornare in fase difensiva.

Moreira ha giocato nel tridente offensivo anche con il Belgio di van Bommel e potrebbe essere una chiave tattica molto importante per la stagione del Milan, specialmente dopo l'infortunio alla caviglia di Alexis Saelemaekers.