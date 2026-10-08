Milan, Amorim senza veli sulla strategia sul mercato: è il piano giusto per il Diavolo?

L'allenatore del Milan Ruben Amorim è stato intervistato da "DAZN" anche riguardo al mercato estivo. Il portoghese ha risposto in modo molto esaustivo lasciando spunti interessanti di analisi: "Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me".

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Amorim chiarisce perfettamente la strategia studiata e messa in pratica in estate: "Poi stiamo cercando di aiutare il club non solo per l'oggi, ma anche per il futuro. Se ci fate caso, tutte le mosse che cerchiamo di fare non sono pensate solo per il presente, ma anche in ottica futura, e questo è davvero fondamentale. Ci aiuterà a vincere ora e a vincere anche in futuro. Stiamo prestando molta attenzione a questo aspetto, perché sapete com'è il mercato oggi: siamo vigili e portiamo giocatori già pronti come Ramos, che è già campione d'Europa, ma vogliamo anche portare talenti come Moreira, per esempio".

Amorim chiude il suo pensiero sul mercato: "Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".

La sfida alle big europee e la sostenibilità del Diavolo

Parole molto chiare quelle di Ruben Amorim che svelano il piano del Milan sul mercato. È il modo giusto di approcciare alle trattative per una squadra come i rossoneri? I club di Serie A non possono competere con le big europee che spendono e spandono per tantissimi colpi ad ogni sessione, ma il Milan è chiaramente pronto a investire anche tanto quando serve.

I tre pilastri del mercato estivo si inseriscono perfettamente in questa filosofia aziendale:

Gonçalo Ramos rappresenta l'attaccante moderno e pronto, forte del titolo di campione d'Europa;

rappresenta l'attaccante moderno e pronto, forte del titolo di campione d'Europa; Mario Gila garantisce solidità immediata al reparto arretrato;

garantisce solidità immediata al reparto arretrato; Diego Moreira incarna perfettamente l'investimento di talento e di pura prospettiva.

Il giusto mix per ritornare a vincere i trofei

Ramos, Gila e Moreira sono colpi molto esosi a livello di prezzo, ma sono anche perfetti per il presente e il futuro del club come ha detto lo stesso Amorim. Quando il Milan ha in testa il calciatore giusto per il suo progetto ci punta anche spendendo soldi importanti in vista del futuro, quando l'investimento potrebbe ripagare anche a livello economico.

Il giusto mix tra calciatori pronti e di prospettiva è l'unica strategia al momento sostenibile per il Milan che possa riportare il Diavolo a rivincere trofei nel prossimo futuro. Il piano di Amorim e dei rossoneri sulla carta è quello ideale e anche le idee chiare sono importantissime sul mercato.