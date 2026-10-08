Milan, Amorim senza veli sulla strategia sul mercato: è il piano giusto per il Diavolo?

Ruben Amorim difende la strategia economica del Milan. Ecco perché i colpi estivi da 150 milioni garantiscono il presente e la sostenibilità futura
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L'allenatore del Milan Ruben Amorim è stato intervistato da "DAZN" anche riguardo al mercato estivo. Il portoghese ha risposto in modo molto esaustivo lasciando spunti interessanti di analisi: "Prima di tutto sono davvero felice, perché fin dal primo giorno ho sentito che stiamo facendo tutto insieme, e questa è la cosa più importante per me".
Amorim chiude il suo pensiero sul mercato: "Quindi sono davvero contento del mercato che abbiamo fatto, ma dobbiamo anche migliorare i giocatori che abbiamo già in rosa".
La sfida alle big europee e la sostenibilità del DiavoloParole molto chiare quelle di Ruben Amorim che svelano il piano del Milan sul mercato. È il modo giusto di approcciare alle trattative per una squadra come i rossoneri? I club di Serie A non possono competere con le big europee che spendono e spandono per tantissimi colpi ad ogni sessione, ma il Milan è chiaramente pronto a investire anche tanto quando serve.
I tre pilastri del mercato estivo si inseriscono perfettamente in questa filosofia aziendale:
- Gonçalo Ramos rappresenta l'attaccante moderno e pronto, forte del titolo di campione d'Europa;
- Mario Gila garantisce solidità immediata al reparto arretrato;
- Diego Moreira incarna perfettamente l'investimento di talento e di pura prospettiva.
Il giusto mix per ritornare a vincere i trofeiRamos, Gila e Moreira sono colpi molto esosi a livello di prezzo, ma sono anche perfetti per il presente e il futuro del club come ha detto lo stesso Amorim. Quando il Milan ha in testa il calciatore giusto per il suo progetto ci punta anche spendendo soldi importanti in vista del futuro, quando l'investimento potrebbe ripagare anche a livello economico.
Il giusto mix tra calciatori pronti e di prospettiva è l'unica strategia al momento sostenibile per il Milan che possa riportare il Diavolo a rivincere trofei nel prossimo futuro. Il piano di Amorim e dei rossoneri sulla carta è quello ideale e anche le idee chiare sono importantissime sul mercato.
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