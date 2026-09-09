Chiuso il capitolo relativo al pareggio per 1-1 ottenuto all'Allianz Stadium contro la Juventus, il Milan di Rúben Amorim ha immediatamente voltato pagina nel centro sportivo di Milanello. Dopo la seduta defaticante di lunedì e il giorno di riposo concesso ieri alla squadra, i rossoneri si radunano stamattina per dare il via alla marcia di avvicinamento al prossimo big match di Serie A. Un occhio di riguardo è fisso sulle condizioni di Matteo Gabbia: il difensore, che sta smaltendo un problema alla caviglia, ha sfruttato anche il giorno di pausa per correre sul campo e svolgere un lavoro differenziato.

Il programma a Milanello: scatta la preparazione per la Lazio

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Rúben Amorim studia il piano: il countdown verso la trasferta di Roma

Il Milan tornerà a sudare sui campi di Milanello oggi, mercoledì 9 settembre, con una seduta mattutina di allenamento. Tra pochissimo, dunque, Amorim e i suoi ragazzi inizieranno a studiare le contromisure per l'ostica trasferta contro la Lazio, in programma sabato 12 settembre alle ore 18:00 allo stadio 'Olimpico'. La sfida si preannuncia particolarmente complessa: i biancocelesti sono guidati dal grande exe si trovano attualmente in vetta alla classifica del campionato, a punteggio pieno con 9 punti in 3 giornate, in coabitazione con Roma e Inter.La tabella di marcia del tecnico portoghese è già definita nei minimi dettagli. Dopo la sessione odierna, il Milan si allenerà al mattino sia nella giornata di domani (giovedì 10 settembre) sia in quella di dopodomani (venerdì 11 settembre). Venerdì sarà anche il giorno della vigilia: subito dopo l'orario di pranzo è prevista la consueta conferenza stampa di Rúben Amorim a Milanello. A seguire, la squadra partirà per Roma per affrontare la terza trasferta stagionale di questo intenso avvio di Serie A.