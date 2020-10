Europa League, Celtic-Milan: le immagini dell’allenamento rossonero (Foto)

Celtic-Milan, le immagini dell’allenamento

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Non c’è più tempo di pensare al derby vinto per il Milan, il calendario corre veloce e l’esordio in Europa League è sempre più vicino. Mancano due giorni alla sfida contro il Celtic (ECCO DOVE VEDERLA ANCHE IN CHIARO) e i calciatori rossoneri si preparano al meglio per la trasferta scozzese. Il profilo ufficiale del club attraverso i propri profili social, ha condiviso alcune foto dell’allenamento odierno in quel di Milanello. Ecco le immagini.

