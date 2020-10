Nocerino spiega: “La mossa vincente di Pioli nel derby”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – L’intervista a Milan TV di Antonio Nocerino, ex giocatore rossonero, tra ricordi del presente e del passato con Ibrahimovic, il Milan e il derby contro l’Inter.

In particolare Nocerino si è soffermato sul derby vinto dai rossoneri sabato scorso: “Del Milan nel derby mi è piaciuta la mentalità. Quando ho visto Rafael Leao titolare ho capito che c’è una vera mentalità. Chi gioca fa la differenza. Qualcuno poteva pensare che con il portoghese in campo il Milan potesse essere sbilanciato, ma la partita è andata in maniera diversa”.

