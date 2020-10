News Milan – Nocerino: “Ibrahimovic? E’ di un altro livello. Con Seedorf…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS NOCERINO

MILAN NEWS – Antonio Nocerino, ex giocatore rossonero, è intervenuto in collegamento ai microfoni di Milan TV. Ecco le sue parole: “Penso che la svolta in se sia venuta quest’estate quando è stata confermata la dirigenza e l’allenatore, perchè il Milan era da un po’ che non aveva continuità di lavoro. Io penso che questo derby abbia dato maggiore consapevolezza ai giocatori. Ieri Ibra ha detto una cosa molto interessante: “Se uno vuole lo può fare”. E’ la verità, perchè nella testa dei giocatori sta entrando questo. Vedo una squadra vera, che se la gioca con tutti. Hanno la consapevolezza di raggiungere il risultato”.

Sul Milan attuale

“Quando si lavora tutti insieme e quando hai il tempo di provare determinati meccanismi, i risultati si vedono. Il Milan ha preso autostima. Ricordo che negli anni passati non era cosi, soprattutto quando passavi in svantaggio. Hanno una forza mentale molto alta. In passato c’era confusione, mentre adesso c’è una linea in cui tutti sanno cosa devono fare. Il Milan ora è squadra a tutti gli effetti”.

News Milan: Nocerino su Ibrahimovic

“Se Ibra preferisce la palla lunga o la palla a terra da giocare? Lui vuole la palla, come non è un problema. Ha qualità e sa cosa deve fare. E’ di un altro livello, non c’è niente da fare. Ibra ha detto un’altra cosa giusta: “Se mi alleno a 200 all’ora, gioco a 200 all’ora”. E’ questa la differenza con gli altri giocatori: lui nelle partitelle si arrabbiava per un calcio d’angolo. Questo fa capire che devi alzare il livello mentale, altrimenti non puoi giocare con lui. E’ la mentalità. Ibrahimovic centravanti? Quando giocavo io Ibra faceva l’attrattore, cioè creava gli spazi, mentre ora fa più il centravanti. Fa reparto da solo, è impressionante. Ricordo un aneddoto : lui veniva incontro anche se Seedorf diceva il contrario, perchè lui voleva fare l’assist”.

Sul derby

“Del Milan nel derby mi è piaciuta la mentalità. Quando ho visto Rafael Leao titolare ho capito che c’è una vera mentalità. Chi gioca fa la differenza. Qualcuno poteva pensare che con il portoghese in campo il Milan potesse essere sbilanciato, ma la partita è andata in maniera diversa”.

