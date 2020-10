News Milan – Un Calabria mai visto: “cattivo” e concentrato. Sul derby…

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS CALABRIA

Bisogna ammetterlo. In tanti hanno sottovalutato Davide Calabria. I tifosi, gli addetti ai lavori, erano convinti di quanto fosse necessario acquistare un terzino destro titolare al posto del numero 2, che effettivamente nella scorsa stagione ha fatto molta fatica ad imporsi.

Calabria, cresciuto nel settore giovanile rossonero, è ormai da diversi anni nel giro della prima squadra. Buone prestazioni alternate purtroppo a degli errori evidenti, soprattutto in fase difensiva. Inoltre nella scorsa annata il terzino ha manifestato una certa irruenza, collezionando anche diverse espulsioni. Insomma, le cose non sono andate nella maniera migliore sia per demeriti suoi e sia per i demeriti della squadra, che prima dell’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha fatto molta fatica.

Durante il mercato in tanti ipotizzavano la cessione di Calabria, ma alla fine Davide è rimasto, nonostante lo scetticismo nei suoi confronti da parte della critica e dei tifosi. Complice l’infortunio di Andrea Conti e l’arrivo negli ultimi giorni di mercato di Diego Dalot, il numero 2 rossonero si è preso con forza la fascia destra, collezionando prestazioni di alto livello.

Spinta forsennata sulla fascia e grande attenzione alla fase difensiva. Il terzino ha conquistato tutti: probabilmente anche lui è stato contagio dall’effetto Ibrahimovic, che ha migliorato nettamente le prestazioni dei suoi compagni di squadra. E’ chiaro che stiamo parlando solo dell’inizio di stagione, dunque dovrà confermarlo anche nelle prossime partite, ma il classe 1996 sembra aver cambiato marcia. Ricordiamoci che stiamo parlando di un ventitreenne che ha ancora elevati margini di miglioramento: probabilmente non sarà mai un Theo Hernandez, ma Davide sta meritando fino a questo momento la maglia da titolare sulla fascia destra.

Ecco, la giovane età. A volte ti può far commettere degli errori. Dopo il fischio finale nel derby, infatti, Calabria ha alzato il dito medio. Con chi ce l’aveva? Con qualcuno presente nello stadio? Difficile dirlo, ma secondo i media il terzino rischia la squalifica da parte del Giudice Sportivo. Staremo a vedere, ma questo “gesto” rientra in un certo senso nella trasformazione di Davide: un Calabria così cattivo, così determinato, non si era mai visto in rossonero.

