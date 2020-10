Calciomercato – Thauvin-Marsiglia, addio vicino. Pista Milan resta calda

THAUVIN-MILAN, PISTA CALDA

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Da alcuni mesi Florian Thauvin, fantasista del Marsiglia classe 1993, è stato accostato con forza al Milan e nelle ultime ore di mercato pare sia stato anche offerto. I rossoneri, tuttavia, hanno deciso di non affondare il colpo di fronte alla richiesta di 15 milioni da parte del club transalpino. Non perché il ragazzo non li valga, ma semplicemente perché Thauvin è in scadenza di contratto a giugno 2021 e il Milan potrebbe riuscire a convincerlo a firmare a costo zero.

Il Milan c’è!

Il giocatore però piace parecchio in via Aldo Rossi, tanto che i dirigenti milanisti sono in continuo contatto con il suo entourage per bloccarlo in vista della prossima stagione. A riferirlo è in Francia il portale le10sport.com, che ricorda come per il momento il rinnovo con il Marsiglia sembra essere un’ipotesi piuttosto remota.

Non solo i rossoneri su Thauvin

L’attaccante non ha finora ricevuto nessuna offerta dal club francese per il prolungamento e quindi la sua partenza la prossima sessione di mercato estiva (se non addirittura a gennaio) appare sempre più probabile. Ovviamente ci sono diverse società che osservano con attenzione la sua situazione (tra queste anche il Barcellona), ma la pista Milan sembra essere quella più calda.