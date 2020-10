Calciomercato Milan – Il Barcellona si inserisce nella corsa per Thauvin

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nei giorni scorsi è uscita la notizia che il Milan è interessato all’esterno offensivo Florian Thauvin.

È notizia di oggi invece, che sul giocatore in scadenza nel 2021 col Marsiglia non c’è solo il club rossonero, ma anche il Barcellona. Come riportato da Don Balon, i blaugrana hanno individuato in Thauvin l’erede di Ousmane Dembélé, sul quale c’è il Manchester United. A breve ci saranno sviluppi.

